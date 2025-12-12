USV Suceava, triumf la Kaohsiung: trei medalii de aur și una de argint la cel mai mare salon internațional de invenții din 2025



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut un rezultat remarcabil la cea de-a XII-a ediție a International Invention & Design EXPO – KIDE 2025, desfășurată în perioada 4–6 decembrie la Kaohsiung (Taiwan).

Cel mai prestigios eveniment mondial dedicat invenției și inovării – organizat de World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) – a reunit peste 600 de invenții din Croația, China, Canada, Malaysia, Polonia, Indonezia, Iran, România, Ucraina și Thailanda.

USV a participat cu patru invenții din domeniul automotive, toate cu potențial industrial major:

Metodă și sistem pentru creșterea puterii de încălzire

Sistem pentru economisirea surselor de lumină cu fascicul scurt și metodă de reglare

Sistem solar hibrid cu reglare automată

Sistem de parasolar cu reglare dinamică pentru parbrizul vehiculelor

După două runde de jurizare internațională, sucevenii au câștigat:

3 medalii de aur

1 medalie de argint (pentru „Metodă și sistem pentru creșterea puterii de încălzire”)

Autorii – doctoranzi și cadre didactice de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor – sunt: Mihai Dimian, Laurențiu-Dan Milici, Constantin Ungureanu, Ciprian Bejenar, Pavel Atănăsoae, Radu-Dumitru Pentiuc, Daniela Irimia, Alexandru Leonte, Andrei Emanuel Pascan, Ciprian Afanasov, Visarion-Cătălin Ifrim, Ștefan-Bogdan Dulgheru, Gheorghiță-Stelian Mihăilescu, Andrei-Dumitru Nașcu, Daniel Hrițcan, Vasile-Eusebiu Toader și Marian Bejenar.