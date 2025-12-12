USV Suceava, triumf la Kaohsiung: trei medalii de aur și una de argint la cel mai mare salon internațional de invenții din 2025

Intră acum și în grupul de
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut un rezultat remarcabil la cea de-a XII-a ediție a International Invention & Design EXPO – KIDE 2025, desfășurată în perioada 4–6 decembrie la Kaohsiung (Taiwan).
Cel mai prestigios eveniment mondial dedicat invenției și inovării – organizat de World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) – a reunit peste 600 de invenții din Croația, China, Canada, Malaysia, Polonia, Indonezia, Iran, România, Ucraina și Thailanda.
USV a participat cu patru invenții din domeniul automotive, toate cu potențial industrial major:
- Metodă și sistem pentru creșterea puterii de încălzire
- Sistem pentru economisirea surselor de lumină cu fascicul scurt și metodă de reglare
- Sistem solar hibrid cu reglare automată
- Sistem de parasolar cu reglare dinamică pentru parbrizul vehiculelor
După două runde de jurizare internațională, sucevenii au câștigat:
- 3 medalii de aur
- 1 medalie de argint (pentru „Metodă și sistem pentru creșterea puterii de încălzire”)
Autorii – doctoranzi și cadre didactice de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor – sunt: Mihai Dimian, Laurențiu-Dan Milici, Constantin Ungureanu, Ciprian Bejenar, Pavel Atănăsoae, Radu-Dumitru Pentiuc, Daniela Irimia, Alexandru Leonte, Andrei Emanuel Pascan, Ciprian Afanasov, Visarion-Cătălin Ifrim, Ștefan-Bogdan Dulgheru, Gheorghiță-Stelian Mihăilescu, Andrei-Dumitru Nașcu, Daniel Hrițcan, Vasile-Eusebiu Toader și Marian Bejenar.
