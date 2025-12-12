Șofer de 26 de ani din Marginea, prins cu 0,94 mg/l după ce a intrat cu Mercedes-ul într-un stâlp, s-a răsturnat și apoi a fugit acasă



Un tânăr de 26 de ani din comuna Marginea a provocat joi seara, în jurul orei 19:30, un accident rutier pe drumul dintre Volovăț și Marginea: autoturismul Mercedes-Benz pe care îl conducea a lovit un stâlp de energie electrică și s-a răsturnat.

Martorii au sunat la 112, iar la fața locului polițiștii Secției 3 Rurală Marginea au găsit doar mașina avariată.

Proprietarul autoturismului, tatăl tânărului, a declarat că fiul său era la volan și că a plecat acasă pe jos.

Echipajul s-a deplasat la domiciliul din strada Valea Morii, unde l-a identificat pe șofer. Testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost dus la Spitalul Municipal Rădăuți pentru recoltarea probelor biologice.

Mașina avea ITP și RCA valabile, iar șoferul poseda permis de conducere valabil. Poliția a deschis dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.