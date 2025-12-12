Vânzătoare a unei parfumerii din mall, păcălită să transfere 3.700 lei prin aparatul PayPoint de un fals „director financiar”

Intră acum și în grupul de
O tânără de 25 de ani, angajată ca vânzătoare la un magazin de parfumuri din Iulius Mall, a fost victima unei înșelăciuni clasice de tip „fake boss”.
Marți, 10 decembrie, a fost sunată de un bărbat care s-a prezentat drept director financiar-contabil al firmei mamă care deține parfumeria. După o conversație de aproape o oră, i-a cerut să depună urgent 3.700 lei din încasările zilei într-un aparat PayPoint din incinta mall-ului, sub pretextul unei „operațiuni urgente”.
După ce a introdus banii, tânăra și-a dat seama că a fost înșelată și a sesizat imediat Poliția Municipiului Suceava.
Prejudiciul este de 3.700 lei.
Tânăra a sesizat, joi, la prânz poliția în legătură cu această faptă.
Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au deschis dosar penal pentru înșelăciune și continuă cercetările pentru identificarea autorului.
