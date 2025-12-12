Bătrână de 78 de ani, tâlhărită în scara blocului din Gura Humorului: Agresorul a urmărit-o o oră, apoi a „scuturat-o” până i-a căzut portofelul



Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a anunțat că un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce, pe 7 decembrie, a tâlhărit o femeie de 78 de ani în scara blocului unde locuiește.

Din probele administrate rezultă că inculpatul S.M. a urmărit-o pe victimă mai bine de o oră prin oraș.

Când bătrâna a intrat în scară, agresorul a prins-o din spate, a ridicat-o de picioare și a scuturat-o violent până când din buzunarul pantalonilor i-a căzut portofelul cu 2.230 lei, pe care și l-a însușit.

Poliția Gura Humorului s-a sesizat din oficiu pe 10 noiembrie. În 11 decembrie, suspectul a fost reținut 24 de ore, iar judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea procurorului de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a răspunderii judiciare.