Consiliul Local Suceava a aprobat suplimentarea cu 200.000 lei a bugetului pentru Revelionul în aer liber: spectacol de drone, flăcări și lumini în premieră

În ședința extraordinară de vineri, Consiliul Local Suceava a votat suplimentarea cu 242.000 lei (TVA inclus) a bugetului pentru manifestările „Crăciun” și „Revelion” din centrul orașului.

Primarul Vasile Rîmbu a explicat că banii sunt necesari pentru un program artistic diversificat în noaptea dintre ani: „Pe lângă concerte, vom avea două spectacole de lumini, un spectacol de drone și un spectacol de flăcări și artificii – toate în premieră la Suceava. Nu este niciodată prea scump când aducem calitate și bucurie pentru suceveni.”

Viceprimarul Dan Ioan Cușnir a completat: „În România, în noaptea de Revelion totul costă dublu – artiști, tehnică, efecte. Noi am reușit să negociem prețuri normale. Spectacolul de drone este realizat de unul dintre cei doi furnizori mari din țară, spectacolul de lumini de cel mai bun organizator din România, iar show-ul de flăcări de cel mai bun din țară în domeniu.”

Cușnir a subliniat că întreg Revelionul costă mai puțin decât încasările suplimentare obținute în acest an doar din eficientizarea piețelor.

Proiectul a trecut cu 16 voturi pentru, 4 împotrivă și o abținere.

Pe lângă Revelion, primarul Rîmbu a amintit că în „Luna Cadourilor” municipalitatea a adus bucurie copiilor:

5 decembrie – Caravana lui Moș Nicolae (aproape 5.000 de cadouri)

Autobuzul lui Moș Crăciun (funcționează până miercuri)

Din 17 decembrie – Căsuța lui Moș Crăciun lângă bradul din centru, unde copiii pot lăsa scrisori și primi cadouri.

„Niciun efort nu este prea mare când este vorba de zâmbetul copiilor”, a concluzionat primarul.