Cetatea 1932 Suceava aduce bucuria sărbătorilor copiilor din Centrul Școlar de Educație Incluzivă Burdujeni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În pragul sărbătorilor de iarnă, finanțatorii, conducerea și jucătorii clubului Cetatea 1932 Suceava au derulat o acțiune cu caracter social menită să aducă zâmbete pe chipurile unor copii pentru care viața a avut provocări mai mari decât pentru alții. Câțiva dintre jucătorii echipei sucevene au vizitat Centrul Școlar de Educație Incluzivă din cartierul Burdujeni, unde au oferit cadouri simbolice și s-au întâlnit cu elevii și cadrele didactice ale instituției.

Fotbaliștii Cetății au împărțit pachete cu dulciuri, au interacționat cu cei mici și au petrecut timp într-o atmosferă încărcată de emoție și bucurie. Acțiunea a avut scopul de a aduce puțină lumină în viața acestor copii și de a transmite faptul că echipa rămâne conectată la comunitatea din care face parte.

Reprezentanții clubului au subliniat că astfel de inițiative fac parte din misiunea socială a Cetății 1932 Suceava și vor continua în perioada următoare. Jucătorii au declarat că experiența le-a oferit o motivație suplimentară înainte de ultima etapă a anului și că se simt onorați să contribuie la bucuria copiilor în preajma Crăciunului.

ACSM Cetatea 1932 Suceava își exprimă respectul față de personalul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Burdujeni pentru munca desfășurată zi de zi în sprijinul copiilor cu cerințe educaționale speciale și mulțumește pentru deschiderea și colaborarea oferite.

Clubul își reafirmă angajamentul de a rămâne aproape de comunitate și de a promova valorile solidarității, responsabilității și implicării sociale.