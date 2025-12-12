ÎPS Calinic răspunde unei credincioase din diaspora eparhială că nu va aduce modificări circularei privind spovedania: Spovedania în timpul slujbei nu se poate – este Sfântă Taină și cere intimitate



O credincioasă suceveancă stabilită în altă localitate a cerut Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, o excepție personală de la circulara care interzice spovedania în timpul sau la începutul Sfintei Liturghii.

Femeia, care își păstrează de 30 de ani același duhovnic din Suceava, obișnuia să vină rar în oraș, să se spovedească înainte de Liturghie și să se împărtășească la final. După emiterea circularei, duhovnicul i-a spus că nu mai este posibil.

În răspunsul publicat astăzi, ÎPS Calinic menține ferm decizia:

„Vă puteți spovedi înainte de începerea Utreniei. Dacă la acea biserică sunt mai mulți preoți, doi, trei sau chiar patru, unul dintre aceștia poate să nu slujească în acea duminică/sărbătoare și să rămână la spovedit, desigur, dacă există un spațiu special amenajat pentru ascultarea mărturisirilor. Fiind o Sfântă Taină, Mărturisirea cere foarte multă intimitate, nu se poate face în timpul slujbelor, în prezența credincioșilor. Dacă sunt însă credincioși foarte bolnavi, care nu pot sta până la sfârșitul slujbei, se pot spovedi și împărtăși.”

Arhiepiscopul a concluzionat: „Nu am ce amendament să aduc circularei transmise.”