Consilierii AUR Suceava au votat ÎMPOTRIVA suplimentării bugetului pentru Revelion: E iresponsabil să cheltuim pe petreceri când românii plătesc taxe mărite cu 80 %



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În ședința extraordinară a Consiliului Local Suceava de astăzi, consilierii AUR au fost singurii care au votat împotriva suplimentării cu 242.000 lei a bugetului pentru evenimentele de Crăciun și Revelion din Piața 22 Decembrie.

„În contextul în care Guvernul PSD-PNL a mărit taxele și impozitele locale cu aproape 80 %, milioane de români abia își duc traiul. Suplimentarea cheltuielilor pentru petreceri festive este o sfidare la adresa lor și o utilizare iresponsabilă a banilor publici”, au transmis reprezentanții AUR Suceava.

Partidul mai acuză lipsa de transparență: „Fondurile suplimentare sunt direcționate către o firmă apropiată PSD, ceea ce ridică probleme serioase de oportunitate și favorizare politică.”

AUR Suceava rămâne solidar cu cetățenii și se opune ferm risipei banului public în detrimentul investițiilor esențiale și al serviciilor publice.”

Proiectul a trecut cu voturile PSD și PNL, iar consilierii AUR au fost singurii care s-au opus.