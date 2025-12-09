CJ Suceava alocă 400.000 lei pentru patru comune în dificultate; amendamentul PNL pentru Siret și alte trei localități, respins



Consiliul Județean Suceava a aprobat în ședință extraordinară rectificarea bugetului propriu și al Direcției Județene de Drumuri și Poduri, majorând cu 1 milion de lei fondul de rezervă și repartizând 400.000 lei către patru UAT-uri aflate în situații financiare critice:

100.000 lei – Comuna Berchișești

100.000 lei – Comuna Dumbrăveni

100.000 lei – Comuna Izvoarele Sucevei

100.000 lei – Comuna Ostra

Grupul PNL, prin liderul Tudor Plăcintă, a propus un amendament pentru alocarea a încă 600.000 lei către:

Orașul Siret – 300.000 lei

Comunele Șaru Dornei, Capu Câmpului și Adâncata – câte 100.000 lei

„ La Consiliul Județean există aceste solicitări dacă nu cumva le-a aruncat cineva la coș”, a spus Plăcintă.

Consiliera PNL Mitrea-Muntean Rozmeni Daniela a criticat convocarea ședinței extraordinare, afirmând că situațiile financiare ale celor patru comune nu sunt recente și că alocările din fondul de rezervă trebuie să respecte condiții stricte. Administratorul public Cezar Ioja a replicat că în acest an s-au alocat deja peste 8 milioane lei din fondul de rezervă pentru localități cu primari PNL, dar că administrația județeană a avut în vedere și a alocat fonduri pentru primari de toate culorile politice.

Mitrea-Muntean a subliniat că atunci când s-au dat fonduri pentru Broșteni sau Stulpicani, s-a făcut pe text de lege, pentru că era vorba de calamități.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a reamintit că și în ultima ședință au fost alocate fonduri din fondul de rezervă pentru localități cu primari liberali în aceleași condiții.

Liderul grupului liberal Tudor Plăcintă a adăugat că amendamentul liberalilor este întocmai în ideea prezentată de administratorul public Cezar Ioja, arătând că orașul Siret a făcut lucrări în Vama Siret acestea fiind de interes național și nu local, iar pentru cele trei comune, președintele CJ știe situația lor.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că știe situația din județ pentru că zilnic are discuții cu primarii.

„Necesarul sumelor este foarte mare și, din păcate, nu reușim să acoperim tot necesarul colegilor noștri. Din fericire avem economii la Consiliul Județean și am alocat fonduri și în ședința trecută și în urmă cu două ședințe, ca să-i ajutăm. Cred că suntem singurul Consiliu județean din România care, în astfel de momente, alocăm sume de banii pentru colegii din administrația locală”, a spus Șoldan.

Amendamentul propus de consilierii liberali a fost respins cu 20 de voturi, PSD a votat împotriva amendamentului, PNL a votat pentru, iar consilierii AUR au votat diferit, fiind voturi atât „pentru”, „împotrivă” și o abținere.

La votul final, consilierii PNL s-au abținut (cu excepția Mitrea-Muntean – vot împotrivă), iar proiectul a trecut cu 21 de voturi pentru.