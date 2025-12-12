Bărbat de 53 de ani din Todirești, găsit mort pe marginea drumului



Un bărbat de 53 de ani din satul Sârghiești, comuna Todirești, a fost găsit decedat miercuri dimineață, în jurul orei 07:24, pe marginea DC43i.

Un localnic a sunat la 112 după ce a observat trupul neînsuflețit pe marginea drumului.

Echipajul SAJ Suceava a constatat decesul, diagnosticul preliminar fiind etilism acut și hipotermie.

La examinarea cadavrul nu prezenta urme de violență.

Trupul a fost transportat la morga Spitalului Județean Suceava pentru necropsie.

Polițiștii Secției 5 Rurală Dărmănești au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările urmând să stabilească circumstanțele exacte ale decesului.