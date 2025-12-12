Editura Nemira lansează un experiment A.I. care arată cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă pentru pentru limba și literatura română propusă de Ministerul Educației și Cercetării



România așteaptă deja de peste 16 o nouă propunere de programă pentru limba română. Săptămâna trecută, Ministerul Educației și Cercetării a venit în sfârșit cu o propunere de curriculum adresată elevilor claselor a IX-a. O propunere care nu include autoare, literatură contemporană și nici texte de actualitate sau relevante pentru viețile tinerilor de astăzi. Pentru că se oprește la secolul al XIX-lea.

Cum arată o generație care studiază doar autori din trecut?

Nemira și-a propus să afle care sunt efectele unei programe care predă trecutul, în loc să-i pregătească pe tineri pentru viitor. Ce ar însemna pentru noua generație să privească lumea doar printr-o perspectivă masculină? Și, mai ales, ce efecte ar putea avea o astfel de programă în ceea ce privește plăcerea adolescenților pentru citit?

„Nemira s-a implicat constant în proiecte care susțin, promovează și cultivă plăcerea lecturii. În fața noii propuneri de programă școlară și în contextul rezultatelor îngrijorătoare ale Barometrului de Consum Cultural 2024 privind lectura, considerăm necesar să punem sub semnul întrebării orice schimbări ale acesteia și să ne asigurăm că înțelegem posibilele consecințe pe termen mediu și lung. Mai mult ca oricând, tinerii trebuie aduși mai aproape de lectură în diversitatea ei, și nu îndepărtați printr-o programă care riscă să le restrângă orizonturile. Experimentul clasei A.I. este modul nostru de a arăta că lectura trebuie protejată, cultivată și menținută vie, pentru că de ea depinde libertatea de a gândi și a fi a generațiilor care vin”, a spus Ana Lotts-Nicolau, director general al editurii Nemira.

Prima clasă-experiment generată cu A.I. care învață doar din materia propusă

Nemira a realizat un experiment cu ajutorul inteligenței artificiale care adresează public posibilele efecte negative ale programei pentru limba și literatura română propuse de Minister.

Astfel, a fost generată prima clasă A.I. cu cinci tipologii de elevi care studiază exclusiv textele autorilor din lista noii programe. Pentru a surprinde cât mai clar diversitatea unei clase reale, așa cum poate fi întâlnită în majoritatea școlilor din România, au fost create cinci profiluri de elevi care vin din medii diferite, cu pasiuni, preocupări și trăsături psihologice distincte. Experimentul reunește astfel: olimpicul, sportivul, sociabilul, elevul retras care vine dintr-un mediu vulnerabil și elevul obișnuit. Fiecare are o perspectivă proprie asupra vieții și asupra viitorului. Unii sunt mai apropiați de lectură, alții mai puțin.

După ce au trecut în totalitate prin lista de lecturi, elevii au răspuns unei serii de întrebări. Interviurile au fost organizate tot cu ajutorul inteligenței artificiale, într-un mediu controlat. Experimentul a urmărit posibilul impact al programei propuse față de: plăcerea și relevanța lecturii, alfabetizarea funcțională și gândirea critică.

4 din 5 elevi și-ar putea pierde complet interesul pentru lectură.

În special elevii din medii defavorizate.

Și s-ar putea simți alienați.

Ceea ce ar crește astfel riscul de analfabetism funcțional și posibilitatea de a fi manipulați mai ușor.

Cu un risc ridicat de areproduce și întreține stereotipuri de gen.

Editura Nemira cere Ministerului Educației să includă în programa pentru limba română pentru clasa a IX-a autoare, literatură contemporană și texte moderne, în care tinerii să se poată regăsi și lansează o petiție care poate fi semnată chiar aici.

O programă care îndepărtează tinerii de citit, e o programă care pune în pericol gândirea critică, sentimentul de apartenență și perspectivele complexe asupra lumii în care trăiesc.

Campania e live și poate fi urmărită aici: https://www.youtube.com/watch?v=I9K0DTR4Ru0. Totuși, are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor, pentru a pune presiune pe Ministerul Educației să schimbe programa.

Nu lăsa educația să devină un Experiment Eșuat.

Semnează și tu petiția Nemira.