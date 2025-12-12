Consiliul Județean Suceava anunță programul „Crăciun în Bucovina” 2025–2026: Parade, colinde și obiceiuri de iarnă în localități din județ



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, a lansat programul „Crăciun în Bucovina” – seria de evenimente care va transforma județul, între 17 decembrie 2025 și 13 ianuarie 2026, într-un spectacol viu al tradițiilor de iarnă.

Punctele forte ale ediției:

17 decembrie – Bălcăuți: „Sărbătoarea Minorităților”

18–19 decembrie – Esplanada Casei de Cultură Suceava: „Colindăm, colindăm!”

20–21 decembrie – Suceava: „Ne-am pornit să colindăm!”

26 decembrie – Putna, Sucevița, Mănăstirea Humorului: spectacole itinerante

27 decembrie – Suceava: Festivalul Internațional „Obiceiuri de Iarnă” – paradă cu ~35 de alaiuri din toate subzonele Bucovinei + invitați din Ucraina, Republica Moldova și județe vecine

– paradă cu ~35 de alaiuri din toate subzonele Bucovinei + invitați din Ucraina, Republica Moldova și județe vecine 13 ianuarie 2026 – Drăgușeni și Râșca: Festivalul Obiceiurilor de Iarnă pe Stil Vechi

„Bucovina are ceva ce nu se poate copia: tradițiile vii, transmise din tată-n fiu. În decembrie, județul devine un spectacol în aer liber plin de culoare, sunet și bucurie”, a declarat Călin Brăteanu, managerul Centrului Cultural Bucovina.

Vicepreședintele CJ Suceava, Nicolae Robu, a completat: „Prin «Crăciun în Bucovina» arătăm lumii ce are Bucovina mai autentic. Vrem ca și turiștii să simtă ospitalitatea și frumusețea sărbătorilor așa cum le trăim noi.”

Toate evenimentele au intrare liberă.

PROGRAMUL EVENIMENTELOR:

* 17 decembrie 2025 – Bălcăuți

,,Sărbătoarea Minorităților” – spectacol susținut de grupuri folclorice ale minorităților din județul Suceava.

* 18–19 decembrie 2025 – Suceava

,,Colindăm, colindăm!”– concerte de colinde susținute de grupuri de colindători din județul Suceava și de elevi ai Școlii Populare de Artă „Ion Irimescu”, păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor de iarnă specifice Bucovinei.

Spectacolele vor avea loc pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor din municipiul Suceava.

*20–21 decembrie 2025 – Suceava

,,Ne-am pornit să colindăm!” – spectacole dedicate tradițiilor și obiceiurilor asociate sărbătorii de Crăciun, cu participarea tinerilor colindători din județul Suceava, pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor.

* 26 decembrie 2025 – Putna, Sucevița, Mănăstirea Humorului

,,Pe la noi de sărbători” – spectacole itinerante dedicate sărbătorilor de iarnă, desfășurate în localități cu important potențial turistic.

* 27 decembrie 2025 – Suceava

Festivalul Internațional „Obiceiuri de Iarnă” – paradă folclorică la care vor participa aproximativ 35 de alaiuri de colindători din cele șase subzone etnografice ale județului Suceava: Țara Dornelor, Câmpulung, Humor, Rădăuți, Fălticeni, Suceava.

În calitate de oaspeți vor participa grupuri folclorice din Ucraina, Republica Moldova și județele învecinate.

* 13 ianuarie 2026 – Drăgușeni și Râșca

,,Festivalul Obiceiurilor de Iarnă pe Stil Vechi” – paradă a măștilor și costumelor specifice sărbătorilor de iarnă, cu participarea cetelor de urători din județul Suceava și județele învecinate.