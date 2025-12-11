Primăria Suceava suplimentează bugetul pentru Revelionul din Piața 22 Decembrie cu 200.000 lei după ce a încasat peste 150.000 de lei de la operatorii economici din Târgul de Crăciun



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Local Suceava va vota în ședința de vineri suplimentarea cu 242.000 lei (TVA inclus) a bugetului pentru manifestările „Crăciun” și „Revelion” din Piața 22 Decembrie.

Potrivit referatului semnat de primarul Vasile Rîmbu și viceprimarul Ioan-Dan Cușnir, suma inițială aprobată prin HCL nr. 269/2025 (5 noiembrie) nu mai este suficientă pentru un program artistic diversificat în noaptea de Revelion.

„Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie și de întărire a legăturii comunitare. Dorim un spectacol de lumini și concerte cu artiști locali, naționali și internaționali care să atragă un număr cât mai mare de suceveni și turiști”, se arată în document.

Suplimentarea de 200.000 lei fără TVA va acoperi costurile adiționale pentru show-ul de Revelion. Mențiune: taxa încasată de la operatorii economici de la Târgul de Crăciun este de 155.436 lei.

Evenimentele se desfășoară în perioada 27 noiembrie 2025 – 15 ianuarie 2026.