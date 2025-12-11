CFR Iași răspunde semnalului privind calea ferată Vicovu de Jos – Putna: „Lucrările de reabilitare sunt în faza DALI. Linia este monitorizată permanent”



Sucursala Regională de Căi Ferate Iași a transmis joi un drept la replică după articolul News Bucovina în care un cititor semnala că, pe tronsonul feroviar Vicovu de Jos – Putna, tirfoanele se scot cu mâna, iar traversele sunt putrezite.

Potrivit directorului regionalei, Vasile Cozubaș, starea precară a liniei este cunoscută de ani de zile, dar instituția a luat măsuri concrete pentru reabilitare:

„Traseul Dornești – Putna, redeschis în august 2018, prezintă numeroase deficiențe la nivelul căii de rulare. Pentru aceasta am demarat lucrări de reabilitare, fiind deja încheiate contracte pentru Expertiză Tehnică și DALI pe ambele intervale: Dornești – Gălănești și Gălănești – Putna. Studiile de teren și expertizele sunt finalizate, iar documentațiile DALI sunt în curs de elaborare.”

Finanțarea va veni etapizat de la Bugetul de Stat după aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Până atunci, linia este menținută în siguranță prin:

revizii zilnice ale Secției de Întreținere Linii Suceava – District Rădăuți

lucrări curente în punctele vulnerabile

verificări semestriale cu vagonul de măsurat calea

CFR precizează că, potrivit normelor feroviare, chiar dacă există 4–6 traverse defecte consecutive, există cel puțin una în stare bună care asigură stabilitatea liniei, iar viteza este redusă în consecință.

„Ne dăm tot interesul să asigurăm siguranța traficului feroviar. Prioritizarea investiției depinde de resursele alocate național, dar până atunci linia este monitorizată permanent”, a concluzionat Vasile Cozubaș.