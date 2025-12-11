Blocul ilegal de pe Gheorghe Doja va fi demolat: Dezvoltatorul a primit amendă de 50.000 lei și trebuie să aducă terenul la starea inițială



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Dezvoltatorul care a ridicat fără nicio autorizație un bloc masiv pe strada Gheorghe Doja f.n. a fost amendat cu 50.000 lei și obligat să demoleze integral construcția până pe 10 martie 2026.

Agentul constatator din Primăria Suceava a stabilit că, în perioada aprilie – decembrie 2025, pe un teren privat, a fost edificată în regie proprie o clădire cu subsol + parter + 3 etaje, pe două tronsoane de 41 × 12 metri, cu închideri inclusiv la etajul al doilea.

Construcția nu are autorizație de construire și nici certificat de urbanism, ceea ce înseamnă că dezvoltatorul nu a solicitat niciunul dintre avizele obligatorii de la:

Agenția pentru Protecția Mediului

Delgaz Grid

ACET

Thermonet

CFR (datorită apropierii de calea ferată)

ISU, DSP, Poliția Rutieră, OCPI și Serviciul Administrare Străzi

În consecință, s-au dispus:

amendă de 50.000 lei

sistarea imediată a lucrărilor

demolarea completă și readucerea terenului la starea inițială

și readucerea terenului la starea inițială termen limită: 10 martie 2026

Primăria subliniază cele trei componente ale cazului:

Legală – „Nu putem sta nepăsători la o sfidare flagrantă a instituțiilor statului. Avem obligația să luăm toate măsurile legale.” Morală – „În timp ce majoritatea dezvoltatorilor plătesc avize și taxe, nu este moral ca cineva să construiască fără aceleași cheltuieli. Regulile trebuie să fie aceleași pentru toți.” Emoțională – „Nu putem fi indiferenți când economiile de o viață ale oamenilor riscă să fie investite în locuințe ridicate fără verificări de siguranță și calitate de către Inspectoratul de Stat în Construcții.

„Mesajul este scurt, clar și ferm: regulile și legile sunt valabile pentru toți. Practica «intrărilor în legalitate» pentru construcții ilegale aparține trecutului”, transmite Primăria Suceava.