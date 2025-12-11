ANOSR cere alocarea fondului de burse la nivelul din 2024: Austeritatea nu justifică tăieri în educație – 44.000 de studenți au rămas fără sprijin



Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a transmis o scrisoare deschisă Ministrului Educației, Daniel David, și premierului Ilie Bolojan, cerând alocarea în bugetul pe 2026 a fondului de burse și protecție socială la nivelul din 2024, cu acordarea burse pe 12 luni și includerea studenților de la taxă.

Conform analizei ANOSR „Bursele studenților – Povara statului de 10 ani” [1], subfinanțarea cronică a burselor a afectat zeci de mii de tineri. În 2024, fondul a fost de 961 milioane lei, dar necesar a fost 1,35 miliarde lei pentru a acoperi nevoile minime (1.135 lei/lună pentru mese și cazare). Subfinanțarea cumulată din ultimii 10 ani depășește 2,4 miliarde lei.

Măsurile de austeritate din Legea nr. 141/2025 au agravat situația: raportarea burselor la salariul minim net (nu brut), acordarea doar pe 9 luni (perioada didactică) și excluderea studenților de la taxă. Rezultatul: aproximativ 44.000 de studenți au rămas fără burse, contribuind la rata de abandon universitar de peste 40 %.

În 2025, costul minim lunar pentru un student depășește 1.700 lei, conform unei analize preliminare ANOSR bazată pe coșul minim de consum decent actualizat din raportul 2018 [2] (6762 lei pentru o familie de patru persoane, ajustat la inflație pentru un adult tânăr).

„Austeritatea nu justifică tăieri în educație, domeniu fundamental pentru stat. Argumentele lipsesc, iar inechitățile cresc”, afirmă ANOSR, cerând abrogarea prevederilor restrictive și alocarea unui fond egal cu 2024, indexat la inflație.

Ministerul Educației nu a răspuns încă solicitării.

[1] https://anosr.ro/wp-content/uploads/2025/08/Analiza-ANOSR-privind-fondul-de-burse-si-protectie-sociala.pdf [2] https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/14759.pdf