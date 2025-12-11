Preoți din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au adus binecuvântare și colinde în spitalele din județ în preajma Crăciunului



În aceste zile de pregătire duhovnicească pentru Nașterea Domnului, reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților au vizitat mai multe spitale din județ, aducând mesajul de întărire al Înaltpreasfințitului Părinte Calinic.

Joi, 4 decembrie, la Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, pr. Cristian Melniciuc, preot de caritate, a oficiat Taina Sfântului Maslu pentru pacienții cu afecțiunilor psihice grave.

Miercuri, 10 decembrie, programul a continuat la Spitalul Municipal Fălticeni, unde pr. Pavel Constantin slujește constant în capela din curtea unității, și la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, unde pr. Ionuț Mihăilescu a săvârșit Sfântul Maslu pentru pacienți, personal medical și vizitatori.

Seara s-a încheiat cu o surpriză emoționantă: în bisericuța de lemn din incinta ISU Câmpulung Moldovenesc, un grup de pompieri coordonați de pr. Nicolae Moroșan (fost cadru ISU) a colindat, vestind Nașterea lui Hristos.

„Am dus un mesaj de binecuvântare și întărire din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, rugând pe Dumnezeu să reverse darurile Sale peste cei suferinzi și peste cei care îi îngrijesc cu jertfelnicie”, a transmis pr. Tiberiu Bardan, inspector eparhial.