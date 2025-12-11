Cetățean israelian, depistat în PTF Siret cu un permis de conducere ucrainean fals

Intră acum și în grupul de
Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Siret au descoperit marți, 9 decembrie, în jurul orei 15:30, un permis de conducere fals la controlul de ieșire din țară.
Potrivit STPF Suceava, un cetățean israelian în vârstă de 25 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în Marea Britanie, a prezentat alături de pașaport un permis aparent emis de autoritățile ucrainene.
În urma verificărilor, documentul s-a dovedit a fi fals total, neîndeplinind condițiile de formă și fond ale unui permis autentic.
Pe numele tânărului a fost întocmit dosar penal pentru uz de fals. Cercetările sunt continuate de Sectorul Poliției de Frontieră Siret sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.
Intră acum și în grupul de