Poliția Română răspunde criticilor privind intervențiile în cazurile de violență domestică: Cu aplicația A.I.M. și tablete, timpul de întocmire a documentelor a scăzut de la 3 ori

Intră acum și în grupul de
În urma unor sesizări publice ale unui sindicat privind timpii de intervenție în cazurile de violență domestică, Inspectoratul General al Poliției Române a transmis o precizare oficială cu date concrete.
Astfel, potrivit sursei citate, în primele 10 luni ale anului 2025:
- 70 % dintre intervenții au avut loc în sub 10 minute
- doar 5 % au depășit 20 de minute (în special în mediul rural, din cauza distanțelor)
Principala inovație: aplicația integrată A.I.M. și tabletele/imprimantele mobile achiziționate pentru polițiști.
Astfel, timpul de întocmire a documentelor specifice violenței domestice a scăzut drastic:
- 2024 (format letric): 2–3 ore
- 2025 (cu A.I.M.): maximum 60 minute
Bugetul de timp suplimentar în cazurile de violență domestică:
- Formular evaluare risc: 5–10 minute
- Ordin de protecție provizoriu + acte conexe: 15–20 minute
- Montare brățară electronică + sincronizare: 25–30 minute
Total: 45–60 minute în condiții normale.
Datorită completării automate și imprimării la fața locului, în multe cazuri nu mai este necesară conducerea persoanelor la sediul poliției.
IGPR subliniază că aceste măsuri reduc semnificativ timpul de reacție și cresc eficiența intervențiilor în cazurile de violență domestică.
Intră acum și în grupul de