Poliția Română răspunde criticilor privind intervențiile în cazurile de violență domestică: Cu aplicația A.I.M. și tablete, timpul de întocmire a documentelor a scăzut de la 3 ori

În urma unor sesizări publice ale unui sindicat privind timpii de intervenție în cazurile de violență domestică, Inspectoratul General al Poliției Române a transmis o precizare oficială cu date concrete.

Astfel, potrivit sursei citate, în primele 10 luni ale anului 2025:

70 % dintre intervenții au avut loc în sub 10 minute

doar 5 % au depășit 20 de minute (în special în mediul rural, din cauza distanțelor)

Principala inovație: aplicația integrată A.I.M. și tabletele/imprimantele mobile achiziționate pentru polițiști.

Astfel, timpul de întocmire a documentelor specifice violenței domestice a scăzut drastic:

2024 (format letric): 2–3 ore

2025 (cu A.I.M.): maximum 60 minute

Bugetul de timp suplimentar în cazurile de violență domestică:

Formular evaluare risc: 5–10 minute

Ordin de protecție provizoriu + acte conexe: 15–20 minute

Montare brățară electronică + sincronizare: 25–30 minute

Total: 45–60 minute în condiții normale.

Datorită completării automate și imprimării la fața locului, în multe cazuri nu mai este necesară conducerea persoanelor la sediul poliției.

IGPR subliniază că aceste măsuri reduc semnificativ timpul de reacție și cresc eficiența intervențiilor în cazurile de violență domestică.