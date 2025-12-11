Acțiune „Scutul Pădurii” în zona Gura Humorului: O autoutilitară confiscată și peste 20 mc de lemn fără acte ridicați în doar câteva ore



Polițiștii Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul IPJ Suceava, împreună cu specialiști ai Gărzii Forestiere, au desfășurat miercuri dimineață controale masive pe DN 17A și în localitățile învecinate.

În doar câteva ore au fost oprite șase autoutilitare care transportau lemn fără documente legale sau cu avize neconforme.

Astfel, în Molid, un șofer transporta 7,325 mc cherestea rășinoase cu aviz pentru fag. În acest caz s-a întocmit dosar penal, autoutilitara a fost confiscată (valoare ~50.000 lei), iar lemnul predat Ocolului Silvic Gura Humorului

Alte cinci transporturi fără avize au fost depistate în Păltinoasa și Gura Humorului, fiind în total transportat un volum de 15,99 mc cherestea și lemn de foc. În aceste cazuri au fost aplicate amenzi și s-a dispus confiscarea fizică a lemnului

În total, în această acțiune au fost confiscați peste 23 mc de material lemnos și o autoutilitară, iar un dosar penal este în lucru sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.

Controalele din cadrul planului „Scutul Pădurii” continuă în tot județul, precizează sursa citată.