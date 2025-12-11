Furt de gaz metan la bloc în Fălticeni: Contoare perforate sau blocate în apartamente la tată și fiică



Polițiștii municipiului Fălticeni au deschis dosar penal pentru furt de gaz metan după ce inspectorii Delgaz Grid au descoperit, marți, 9 decembrie, în jurul orei 12:00, două contoare modificate în blocul 39 de pe strada Republicii.

Într-un apartament, contorul avea două perforații la orificiul de ieșire, iar contorul nu mai avea puterea necesară să înregistreze corect consumul de gaz metan.

În alt apartament, alăturat, capacul de plastic al contorului era spart și detașabil, iar aparatul era blocat – nu înregistra deloc consumul.

Cele două locuințe aparțin unui tată și fiicei sale.

Proprietarii au declarat că nu au cunoștință de modificări. Delgaz Grid va calcula prejudiciul și va întocmi fișa de constatare.

Cazul este instrumentat de Biroul de Investigații Criminale Fălticeni sub aspectul infracțiunilor de furt și executare sau folosire de instalații clandestine.