Un șofer fără permis va petrece Sărbătorile de Iarnă în arest preventiv după ce a fost prins la volan în Pătrăuți

Un bărbat din comuna Pătrăuți a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins conducând fără permis de conducere, în noaptea de 8 spre 9 decembrie.

În jurul orei 01:00, o patrulă a Poliției a oprit pe un drum comunal din satul Pătrăuți, în zona magazinului „La Remus”, un autoturism Audi A4.

La control, șoferul a declarat că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie.

Verificările au confirmat că bărbatul nu a avut niciodată permis valabil.

După audieri, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale pentru conducerea unui vehicul fără permis (art. 335 alin. 1 cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal – formă agravată).

Miercuri, 10 decembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava a emis mandat de arestare preventivă pe numele inculpatului pentru 30 de zile, până pe 8 ianuarie 2026.

Bărbatul a fost încarcerat în seara aceleiași zile la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Bistrița Năsăud.