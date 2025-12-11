Femeie din Moara, păcălită cu 399 lei la un brad de Crăciun comandat online: a plătit pentru unul de lux, a primit altul



O femeie de 39 de ani din satul Moara Nica, comuna Moara, a sesizat marți, 10 decembrie, polițiștii Secției 9 Rurală Șcheia după ce a căzut victimă unei înșelăciuni online.

Pe 8 decembrie, aceasta comandase de pe o platformă online un brad artificial ornamental de 1,80 m cu 1.000 de luminițe și aspect natural, plătind la livrare, în numerar, 399 lei.

La deschiderea coletului, a descoperit un alt brad artificial, de calitate inferioară și fără caracteristicile promise.

Pe numele vânzătorului necunoscut a fost întocmit dosar penal pentru înșelăciune.

Polițiștii atrag atenția să verificați recenziile și seriozitatea vânzătorilor înainte de a plăti la livrare, mai ales în perioada sărbătorilor când înșelăciunile de acest tip se înmulțesc.