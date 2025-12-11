Șofer din Iași, prins în trafic la Fundu Moldovei cu permis fals și ușor beat la volan

Intră acum și în grupul de
Polițiștii Secției 11 Rurală Pojorâta au oprit miercuri dimineață, în jurul orei 10:20, pe DJ 175 Fundu Moldovei, un autoturism Mercedes-Benz condus de un bărbat de 58 de ani din municipiul Iași.
La control, șoferul a prezentat un permis de conducere care s-a dovedit a fi fals. Verificările în bazele de date au confirmat că bărbatul nu deține niciun permis valabil.
Testul cu aparatul etilotest a indicat 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat – valoare care a atras o sancțiune contravențională conform OUG 195/2002.
Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, cercetările fiind continuate de Secția 11 Rurală Pojorâta.
Intră acum și în grupul de