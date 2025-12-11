Șofer din Iași, prins în trafic la Fundu Moldovei cu permis fals și ușor beat la volan



Polițiștii Secției 11 Rurală Pojorâta au oprit miercuri dimineață, în jurul orei 10:20, pe DJ 175 Fundu Moldovei, un autoturism Mercedes-Benz condus de un bărbat de 58 de ani din municipiul Iași.

La control, șoferul a prezentat un permis de conducere care s-a dovedit a fi fals. Verificările în bazele de date au confirmat că bărbatul nu deține niciun permis valabil.

Testul cu aparatul etilotest a indicat 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat – valoare care a atras o sancțiune contravențională conform OUG 195/2002.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, cercetările fiind continuate de Secția 11 Rurală Pojorâta.