Gala Turismului „Descoperă Nord-Est” – ediția a X-a: 300 de participanți, 80 de trofee și două rute transnaționale lansate la Botoșani

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est și Centrul Regional de Studii, a organizat, la Botoșani, ediția aniversară a 10-a a Galei Turismului „Descoperă Nord-Est”.

Peste 300 de participanți din toate cele șase județe, precum și invitați din Republica Moldova și Ucraina, au umplut Complexul Casa Lux și Teatrul „Mihai Eminescu”.

Evenimentul a debutat cu mesaje de susținere din partea gazdelor – Consiliul Județean și Primăria Botoșani – și a continuat cu intervenții de la Ramona Chiriac (șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România – mesaj video), secretarul de stat Laurențiu Viorel Gîdei (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului) și reprezentanți ai celor două țări vecine.

Cele mai importante momente:

Lansarea a două rute transnaționale : – Ruta Gastronomică România–Moldova – Ruta Cultural-Turistică Cucuteni–Trypillia (RO–MD–UA), marcată prin semnarea unui Memorandum între ADR Nord-Est, Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova, Federația Europeană Iter Vitis (Italia) și parteneri ucraineni

: – Ruta Gastronomică România–Moldova – Ruta Cultural-Turistică (RO–MD–UA), marcată prin semnarea unui Memorandum între ADR Nord-Est, Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova, Federația Europeană Iter Vitis (Italia) și parteneri ucraineni Expoziție regională cu peste 90 de expozanți – produse locale, destinații și standuri de informare europeană

– produse locale, destinații și standuri de informare europeană 80 de trofee acordate pentru excelență în turism la 17 categorii (de la digitalizare și inovație la gastronomie tradițională și antreprenoriat

„Gala Turismului oferă un moment în care ne regăsim cu ceea ce avem mai bun: oameni calzi, inimoși și un potențial extraordinar”, a declarat Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est.

„Energia de aici ne confirmă că împreună putem transforma turismul într-un motor autentic de dezvoltare regională”, a completat Roxana Șlemco, director CRS Nord-Est.

Evenimentul a continuat cu un infotrip pentru agenții de turism din România, Moldova și Ucraina.