Gheorghe Șoldan: Varianta ocolitoare Gura Humorului intră în licitație pentru proiectare și execuție. Guvernul a aprobat devizul actualizat de 160 milioane euro

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, joi, că Guvernul a reaprobat indicatorii tehnico-economici pentru varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului, cu un deviz actualizat de aproximativ 160 milioane euro (TVA inclus).

„A fost ultimul pas administrativ. Lansăm săptămâna viitoare licitația, iar în cel mult trei ani vom circula pe varianta ocolitoare”, a declarat Șoldan.

Potrivit președintelui CJ Suceava, proiectul, blocat de peste 12 ani, a fost salvat prin reducerea drastică a costului de la 540 milioane euro (deviz 2023) la 160 milioane euro, prin adoptarea soluției „half-profile”:

Etapa I – drum național modernizat cu câte o bandă și jumătate pe sens

– drum național modernizat cu câte o bandă și jumătate pe sens Etapa II – extindere ulterioară la profil de autostradă, fără blocarea traficului

Traseul de 9,4 km include 5,3 km de viaduct – cel mai lung din România – care va traversa râul Moldova la înălțimi de până la 17 metri, a spus Șoldan care a precizat că nu sunt prevăzute demolări și nu afectează locuințe sau arii protejate.

„Încă din prima zi de mandat am muncit să transformăm în realitate ceea ce ani la rând a fost doar un desen pe hartă, invocat doar în campanii electorale. Astăzi, la aproape un an de mandat, pot spune cu bucurie și mândrie: am reușit. Ne apucăm, în sfârșit, de treabă!”, a transmis Gheorghe Șoldan.

Licitația pentru proiectare + execuție (5 + 20 luni) va fi lansată săptămâna viitoare.