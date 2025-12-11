„Grigore Foit – părintele muzeografiei sucevene”: expoziție-eveniment la Muzeul de Istorie, din 15 decembrie



Muzeul Național al Bucovinei deschide luni, 15 decembrie 2025, expoziția documentară „Grigore Foit – părintele muzeografiei sucevene”, dedicată personalității remarcabile a istoricului, arheologului și fostului director al muzeului, Grigore Foit (1917–1978).

Proiectul, finanțat de Consiliul Județean Suceava, va putea fi vizitat până pe 15 februarie 2026 la Muzeul de Istorie.

Timp de un sfert de secol, Grigore Foit a condus instituția în două mandate (1950–1962 și 1967–1975), reușind să reorganizeze colecțiile, să promoveze monumentele Bucovinei și să înființeze noi muzee și secții, iar sub conducerea sa a luat naștere una dintre cele mai spectaculoase expoziții permanente din țară, cu punctul culminant reprezentat de legendara Sală a Tronului.

„Activitatea sa este una de pionierat în domeniul muzeografiei şi arheologiei sucevene, în acele timpuri marcate de profunde transformări sociale, economice şi culturale reuşind nu doar reorganizarea colecţiilor, promovarea monumentelor istorice ale regiunii Suceava, ulterior ale judeţului Suceava (din 1968), ci şi reconstrucția şi înfiinţarea, după caz, a unor noi muzee şi secţii; la toate acestea se adaugă o intensă activitate publicistică, de educare, în spiritul ocrotirii valorilor de patrimoniu mobil şi imobil, dar, mai ales, crearea unui colectiv de specialişti redutabili, care, mai târziu, avea să organizeze una dintre cele mai spectaculoase expoziţii permanente dintr-un muzeu de istorie din ţară, culminând cu momentul muzeografic unic-„Sala Tronului””, arată organizatorii.

Expoziția prezintă documente inedite din arhiva familiei Foit (donată muzeului în 2018): jurnale de săpătură, corespondență, lucrări științifice și extrase de presă despre cercetările arheologice de la Suceava, Botoșana, Vlăsinești și mănăstirile Bucovinei.

Realizată de cercetătorul Bogdan Petru Niculică și muzeograful Cristina Slavic, expoziția va deveni itinerantă în județul Suceava începând din primăvara anului 2026.

Intrarea este liberă.