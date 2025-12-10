Orașul Laval, înfrățit cu Suceava, deschide Târgul de Crăciun cu un stand românesc: 260 de porții de varză à la Cluj și artizanat bucovinean



În această dimineață a început tradiționalul Marché de Noël din Laval, orașul înfrățit cu Suceava de peste două decenii. Ca în fiecare an, prietenii francezi au rezervat un loc special României, notează Primăria Suceava.

Potrivit sursei citate, sub coordonarea doamnei Françoise Marchand, președinta Asociației Laval-Suceava, un grup de voluntari a pregătit un stand 100 % românesc: 260 de porții de varză à la Cluj și zeci de obiecte artizanale bucovinene, respectiv ii, ceramică, ouă încondeiate și decorațiuni tradiționale.

„În fiecare an promovăm cu drag Bucovina și România. Este felul nostru de a ține vie legătura dintre orașele noastre”, a declarat Françoise Marchand.

Fondurile strânse din vânzări vor finanța o parte din schimburile culturale și educaționale dintre Laval și Suceava, în cadrul Sezonului Franța-România 2026.

Mulțumim prietenilor din Laval pentru acest gest de mare prietenie, a transmis Primăria Suceava.

Joyeux Noël et Bonne Année 2026!