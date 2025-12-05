„THE XMAS SHHHOOPING EFFECT”: cumpără cadourile perfecte de Crăciun și poți câștiga electrocasnice premium la Iulius Mall Suceava



Sezonul cadourilor începe cu inspirație și surprize la Iulius Mall Suceava. ,,THE XMAS SHHHOOPING EFFECT” transformă fiecare vizită la mall într-o experiență plină de recompense. În perioada 5-21 decembrie 2025, ești așteptat să descoperi colecțiile de iarnă, să te bucuri de atmosfera sărbătorilor și să fii răsplătit cu premii. Iulius Mall oferă șansa celor mai harnice ajutoare ale Moșului să câștige unul dintre cadourile puse în joc.

Dacă ai pornit deja în căutarea darurilor perfecte sau îți alegi ținutele spectaculoase pentru petrecerile de sfârșit de an, Iulius Mall Suceava s-a pregătit să te premieze. Cu achiziții de mininum 500 de lei la unul din magazinele tale favorite, poți merge la unul dintre cele două centre de premiere – fie la Centrul Info, fie în zona Reserved – unde te înscrii în campanie. Dacă ești printre primii 110 participanți ai zilei, ai ocazia să învârți Roata cu Premii și să afli pe loc ce premiu ai câștigat.

Premiile instant îți vor aduce mai mult din bucuria de sezon: de la experiențe de înfrumusețare la Beauty by Empire și Empire salon, la delicii culinare Dolciano, Noodle Pack, pachete cosmetice Sabon și vouchere Perla Neagră și răcoritoare. Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul Iulius Mall Suceava.

Surprizele nu se termină aici! Mai mult decât atât, trebuie să știi că vei fi înscris automat la tombolă, în cursa pentru marele premiu, care va fi acordat prin tragere la sorți pe 22 decembrie. Un singur norocos va pleca acasă cu un set impresionant de electrocasnice premium: un Multicooker TEFAL Cook4Me+, un espressor automat Delonghi, o friteuză cu aer cald dublă TEFAL XXL Dual Easy Fry, o mașină de copt pâine TEFAL, o combină frigorifică și un cuptor cu microunde cu grill BEKO.

Crăciunul este despre emoție, generozitate și timp petrecut cu cei dragi, iar Iulius Mall Suceava adaugă anul acesta un plus de magie fiecărei vizite.

Vino și tu la Iulius Mall să simți vibe-ul sărbătorilor, să alegi cadourile perfecte și să te bucuri de premii instant!