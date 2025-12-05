Cetățean ucrainean, prins în PTF Siret cu mașină având plăcuțe provizorii germane „galbene” – fără drept de circulație în România



Un șofer ucrainean în vârstă de 35 de ani este cercetat penal după ce a fost oprit în Punctul de Trecere a Frontierei Siret având la volan un autoturism cu numere provizorii germane care nu îi permiteau să circule pe drumurile publice din România.

Incidentul a avut loc miercuri seara, 3 decembrie, în jurul orei 23:30, pe sensul de ieșire din țară.

Bărbatul conducea un autoturism care avea aplicate plăcuțe cu număr de înmatriculare provizorii de tip „galben” (Kurzkennzeichen), emise în Germania pentru teste, export sau transfer.

În urma verificărilor specifice, polițiștii de frontieră au constatat că aceste plăcuțe provizorii nu conferă dreptul de a circula pe drumurile publice din România, fiind valabile doar în anumite condiții stricte în Germania și în alte câteva state, dar nu și pe teritoriul țării noastre.

Ca urmare, pe numele cetățeanului ucrainean a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulație în România.