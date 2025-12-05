Cetățean bulgar, prins în PTF Siret cu un permis de conducere american expirat și unul fals



Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Siret cercetează penal un cetățean bulgar în vârstă de 35 de ani, după ce acesta a prezentat la control două permise de conducere: unul expirat din 2007, eliberat în SUA, iar celălalt fals total.

Incidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 03:00, pe sensul de ieșire din România. Bărbatul conducea un autoturism înmatriculat în Bulgaria și s-a prezentat la filtrul de control cu pașaportul și un permis de conducere american valabil până la 1 martie 2007.

După ce polițistul de frontieră i-a comunicat că documentul nu mai este valabil, șoferul a scos imediat un al doilea permis de conducere. Verificările suplimentare au arătat că acesta nu îndeplinește condițiile de formă și fond ale unui document autentic și nu a fost emis de nicio autoritate oficială – era fals grosolan.

Deși bărbatul a susținut că deține un permis valabil eliberat de autoritățile bulgare, dar că l-a „uitat acasă”, verificările în bazele de date a rezultat că nu figurează cu niciun permis de conducere valabil.

În consecință, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uz de fals și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.