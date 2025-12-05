Primăria Suceava lansează în dezbatere publică PUZ-ul pentru un bloc nou cu 9 apartamente în cartierul Zamca

Intră acum și în grupul de
Primăria Municipiului Suceava a anunțat astăzi intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUZ) pentru construirea unei clădiri de locuințe colective cu parter + 2 etaje (P+2E) pe un teren privat de 600 mp situat pe strada Nicolae Costin nr. 8, în cartierul Zamca.
Investitorul S.C. GEO`SAW S.R.L. propune un bloc compact cu 9 apartamente de 2 camere, fiecare respectând normele Legii 114/1996 privind suprafețele minime, iluminarea naturală, ventilația și spațiile de depozitare.
Detalii tehnice:
- Suprafață construită la sol: 259,35 mp
- Suprafață desfășurată totală: 771,15 mp
- 9 locuri de parcare (câte unul pentru fiecare apartament)
- Acces auto și pietonal de pe str. Nicolae Costin și str. Ion Neculce
- Spații verzi amenajate și circulații pietonale
- Respectarea retragerilor, normelor de însorire și a indicilor urbanistici din PUG
Sucevenii pot transmite observații și propuneri până pe 19 decembrie 2025 (15 zile de la data afișării) la:
- Registratura Primăriei (bd. 1 Mai nr. 5A)
- e-mail: [email protected]
- tel: 0230.212.696 int. 142
