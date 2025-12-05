Primăria Suceava lansează în dezbatere publică PUZ-ul pentru un bloc nou cu 9 apartamente în cartierul Zamca



Primăria Municipiului Suceava a anunțat astăzi intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUZ) pentru construirea unei clădiri de locuințe colective cu parter + 2 etaje (P+2E) pe un teren privat de 600 mp situat pe strada Nicolae Costin nr. 8, în cartierul Zamca.

Investitorul S.C. GEO`SAW S.R.L. propune un bloc compact cu 9 apartamente de 2 camere, fiecare respectând normele Legii 114/1996 privind suprafețele minime, iluminarea naturală, ventilația și spațiile de depozitare.

Detalii tehnice:

Suprafață construită la sol: 259,35 mp

Suprafață desfășurată totală: 771,15 mp

9 locuri de parcare (câte unul pentru fiecare apartament)

Acces auto și pietonal de pe str. Nicolae Costin și str. Ion Neculce

Spații verzi amenajate și circulații pietonale

Respectarea retragerilor, normelor de însorire și a indicilor urbanistici din PUG

Sucevenii pot transmite observații și propuneri până pe 19 decembrie 2025 (15 zile de la data afișării) la:

Registratura Primăriei (bd. 1 Mai nr. 5A)

e-mail: [email protected]

tel: 0230.212.696 int. 142