Fără apă luni, 8 decembrie, în Obcini, Sf. Ilie și părți din Șcheia și Moara – ACET montează debitmetre

ACET Suceava anunță că luni, 8 decembrie 2025, între orele 08:00 și 18:00, va sista complet furnizarea apei potabile în mai multe zone din municipiul Suceava și localități limitrofe, pentru lucrări de modernizare finanțate din fonduri europene.

Lucrările constau în montarea a două debitmetre la Stația de pompare Sf. Ilie și pe conducta de distribuție de pe strada Victoriei (Obcini).

Zonele afectate:

Municipiul Suceava: – Bd. Sofia Vicoveanca, Ion Irimescu, Traian Țăranu, Victoriei, Măgurii, Stațiunii, Bd. Prefect Gavril Tudoraș – punctele termice Obcini 2, 3 și 4

Comuna Moara – cartierul Primăverii

Comuna Șcheia – străzile Morii, Făgărașului, Parângului, Vilelor, Tarnița, Ostra, cartierul Sf. Ilie nou și satul Sf. Ilie vechi

Furnizarea va fi reluată treptat după ora 18:00. La pornire, apa poate avea turbiditate mai mare – se recomandă lăsarea robinetului deschis câteva minute și folosirea doar în scop menajer până la limpezire.

În caz de probleme persistente, sesizați Dispeceratul ACET la numărul afișat pe factură.

„Ne cerem scuze pentru disconfort și mulțumim pentru înțelegere. Lucrările sunt obligatorii pentru modernizarea sistemului și creșterea eficienței”, transmite directorul general Ștefan Groza.