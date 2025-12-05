CSU Suceava – CSM Constanța: „Trebuie neapărat să câștigăm!” Meci decisiv sâmbătă, de la 17:30, pe teren propriu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



CSU Suceava primește sâmbătă, de la ora 17:30, vizita echipei CSM Constanța, într-un meci capital pentru etapa a 11-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Partida va fi transmisă în direct pe Pro Arena.

După înfrângerea dureroasă de la CSM București, sucevenii vor să-și spele păcatele în fața propriilor suporteri și să urce în clasament.

Ce spun protagonistii:

Sorin Grigore: „Ne așteaptă un meci greu cu Constanța. Eu zic că suntem pregătiți, chiar dacă am venit după un meci mai puțin plăcut decât ne așteptam, cel cu CSM București. Noi vrem ca punctele să rămână la Suceava, să ne facem treaba cât mai bine și să câștigăm. Într-adevăr, e un final de an foarte încărcat. Ne așteaptă trei meciuri acasă, dar le vom lua pas cu pas. Mai întâi, vrem să ne concentrăm pe meciul cu Constanța, apoi urmează cel cu Vaslui din Cupă și cel cu Dinamo. Vrem să dăm totul, poate reușim să ne calificăm mai departe, de ce nu, în optimile Cupei României. Cu Dinamo nu o să fie o presiune foarte mare și, după cum ați observat, de fiecare dată când am jucat fără presiune, rezultatele au fost mai bune.”

Claudiu Lazurcă : „Un pronostic? Victorie, e clar. Urmează trei meciuri foarte importante pentru noi și ne dorim să le câștigăm pe toate trei. Constanța este o echipă schimbată față de anul trecut. Punctul lor forte cred că este apărarea, pentru că au în zona centrală doi apărători foarte puternici, iar în atac revine Căbuț după accidentare și văd că este în formă destul de bună. Dar noi suntem pregătiți pentru ei și vom da totul să câștigăm.”

Bogdan Șoldănescu (antrenor): „Da, meciuri foarte importante pentru noi și pentru parcursul nostru, atât în campionat, cât și în Cupa României. Primul este cel cu Constanța, pe care trebuie neapărat să-l câștigăm. Prin câștigarea celor două puncte, ne-am distanța un pic de locul nouă din clasament și cred că am lua o opțiune foarte serioasă ca să ne asigurăm un loc opt momentan în campionat. Apoi urmează meciul cu Vaslui din Cupa României, unde, așa cum v-am mai spus, ne-am propus să ajungem cât mai sus. Cred că putem trece de cei de la Vaslui, mai ales că după meciul din turul campionatului am rămas cu un gust amar cu toții și așteptam o revanșă pe terenul nostru. Iar cu Dinamo, ca de fiecare dată, probabil va fi un spectacol. Sperăm să ne ridicăm la valoarea adversarului, să le punem probleme și, de ce nu, să avem și puțin noroc de această dată și să obținem și ceva puncte din confruntarea cu ei. Suntem montați cu toții pentru a câștiga primul meci cu Constanța. V-am zis, este un meci foarte important. Am venit un pic șifonați după deplasarea de la CSM București. L-am pierdut și pe Codrin Dascălu, care are o infecție la ochi, fapt care s-a întâmplat chiar în seara precedentă meciului cu CSM. Soluțiile, într-adevăr, sunt destul de puține, dar cu siguranță băieții pe care îi veți vedea în teren vor da totul pentru victorie.”