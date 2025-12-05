Alessia Pop, vocea de 16 ani a Bucovinei, intră în primul LIVE la Vocea României – sucevenii sunt îndemnați să o voteze!



Alessia Pop, tânăra de doar 16 ani care a cucerit inimile românilor la Vocea României, urcă în seara aceasta, de la ora 20:30, pe PRO TV, în primul ei live din competiție – etapă în care doar votul publicului contează.

Cu un timbru cald, o sensibilitate rar întâlnită la această vârstă și o maturitate artistică care a impresionat atât juriul, cât și publicul, Alessia a transformat fiecare apariție într-o adevărată poveste. De la audițiile pe nevăzute până la dueluri, suceveanca a demonstrat că talentul autentic nu are nevoie de artificii.

„Alessia este dovada vie că Bucovina crește voci care pot cuceri scena națională. Modestă, muncitoare și cu o sensibilitate care te atinge direct la suflet – așa o știm noi acasă”, spun profesorii și prietenii ei din Suceava.

În seara aceasta, Alessia are nevoie de fiecare vot din județ pentru a merge mai departe.

Cum votezi pentru Alessia Pop:

Prin aplicația Vocea României

Prin SMS la numărul afișat în timpul emisiunii

Gratuit pe site-ul PRO TV (în limita voturilor disponibile)

„Suceava a dat voci mari României. Alessia poate fi următoarea. Hai să-i arătăm că suntem alături de ea!”, este apelul lansat de susținători.