Scumpirile la gaze după plafonare: risc real sau fabricat? Analiza AEI arată prețuri stabile sau chiar mai mici

Expirarea plafonării prețurilor la gaze naturale de pe 31 martie 2026 nu va duce la scumpiri majore, ci, dimpotrivă, la menținerea sau chiar scăderi ușoare ale tarifelor pentru consumatorii casnici, arată o analiză detaliată realizată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Estimările contrazic avertismentele BNR și Consiliului Fiscal, care semnalează riscuri inflaționiste, și pun sub semnul întrebării narativul unei „liberalizări explozive”.

Chisăliță subliniază că divergența dintre datele tehnice și discursul instituțiilor macroeconomice sugerează mai degrabă o prudență bazată pe experiențe trecute, decât pe factori obiectivi actuali.

„Fără crize majore, creșteri de costuri la producție sau taxe noi, prețurile gazelor marfă vor urma cotațiile europene de pe TTF Olanda, care indică scăderi. Tarifele, taxele și marjele comerciale rămân constante, deci rezultatul este stabil sau în scădere”, explică expertul AEI.

Estimările concrete pentru 2026-2027 (preț mediu cu TVA, în lei/kWh):

Scenariul optimist (concurență reală pe piață) : 0,30 lei/kWh în 2026 (scădere cu 5 % față de plafonul actual) și 0,28 lei/kWh în 2027 (scădere cu 11 %).

: 0,30 lei/kWh în 2026 (scădere cu 5 % față de plafonul actual) și 0,28 lei/kWh în 2027 (scădere cu 11 %). Scenariul realist (piață nepregătită pentru liberalizare): 0,29 lei/kWh în 2026 (scădere cu 6 %) și 0,31 lei/kWh în 2027 (ușoară creștere, dar sub plafon).

Ofertele furnizorilor de pe comparatorul ANRE pentru livrări după 1 aprilie 2026 confirmă această tendință: toate tarifele se aliniază la nivelul plafonat, fără semne de majorare.

BNR și Consiliul Fiscal avertizează că liberalizarea ar putea fi un „moment de cotitură” pentru inflație, cu scenarii de +30 % la gaze ducând la +1,8 % inflație (7,8 % în 2026) sau +60 % ducând la +3,6 % (9,6 %). Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, cere prelungirea plafonării după 2026 pentru a evita presiuni inflaționiste, în contextul deficitului bugetar ridicat și al dobânzilor mari.

Chisăliță contestă aceste scenarii: „Analizele bazate pe date arată menținerea prețurilor. Avertismentele generale par mai degrabă un cadru narativ pentru a justifica eventuale majorări viitoare, influențând așteptările furnizorilor și consumatorilor. Piața gazelor din România este în tranziție, nepregătită pentru concurență reală – doar 49,4 % dintre consumatori ar schimba furnizorul pentru o ofertă mai bună, conform Barometrului Securității Energetice INSCOP (octombrie 2025)”.

Efectele financiare pentru stat: o scădere cu 5 % ar reduce veniturile din TVA cu circa 0,3 milioane euro în 2026, dar furnizorii ar încasa aceleași sume ca în 2025. O creștere cu 5 % ar scădea TVA-ul cu 0,4 milioane euro, dar ar aduce furnizorilor un plus de 0,2 milioane euro.

„Liberalizarea nu va aduce concurență reală, dar nici scumpiri inevitabile. Trebuie să ne pregătim pentru o piață funcțională, nu să speriem consumatorii cu scenarii apocaliptice”, concluzionează Chisăliță.