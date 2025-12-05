Colinde, Gala Voluntarilor și „Sărbătoarea Bunicilor” – concertul tradițional ATOS revine la Auditorium „Joseph Schmidt”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Asociația Culturală „Sfântul Mitropolit Dosoftei” și Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) vă invită luni, 8 decembrie 2025, de la ora 18:00, la Auditorium „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, la tradiționalul Concert Extraordinar de Colinde – ediția a XVII-a.

Evenimentul îmbină magia colindelor cu recunoașterea efortului tinerilor voluntari și bucuria de a-i avea alături pe bunici.

Pe scenă vor urca:

Corul ATOS

Corul „Strajerii din Bucșoaia” – Filiala ATOS Bucșoaia

Grupul de Colindători „Sf. Andrei” al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Gura Humorului

Grupul Folcloric „Gura Izvorului” Vatra Moldoviței

Grupul Folcloric „Busuiocul” al Ansamblului Studențesc „Arcanul” USV

În cadrul serii vor fi celebrate și:

Sărbătoarea Bunicilor – ediția a III-a

– ediția a III-a Gala Tinerilor Voluntari ATOS – anul 2025

Intrarea este liberă.

„De 17 ani aducem colindul în sufletele sucevenilor și de 3 ani îi cinstim în mod special pe bunici – cei care ne-au crescut cu povești și rugăciune. Luni, Auditoriumul va fi plin de lumină, glasuri tinere și multă emoție”, transmit organizatorii.

Vă așteptăm să colindăm împreună și să le mulțumim tinerilor și bunicilor noștri!