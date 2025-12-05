Colinde, Gala Voluntarilor și „Sărbătoarea Bunicilor” – concertul tradițional ATOS revine la Auditorium „Joseph Schmidt”

Intră acum și în grupul de
Asociația Culturală „Sfântul Mitropolit Dosoftei” și Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) vă invită luni, 8 decembrie 2025, de la ora 18:00, la Auditorium „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, la tradiționalul Concert Extraordinar de Colinde – ediția a XVII-a.
Evenimentul îmbină magia colindelor cu recunoașterea efortului tinerilor voluntari și bucuria de a-i avea alături pe bunici.
Pe scenă vor urca:
- Corul ATOS
- Corul „Strajerii din Bucșoaia” – Filiala ATOS Bucșoaia
- Grupul de Colindători „Sf. Andrei” al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Gura Humorului
- Grupul Folcloric „Gura Izvorului” Vatra Moldoviței
- Grupul Folcloric „Busuiocul” al Ansamblului Studențesc „Arcanul” USV
În cadrul serii vor fi celebrate și:
- Sărbătoarea Bunicilor – ediția a III-a
- Gala Tinerilor Voluntari ATOS – anul 2025
Intrarea este liberă.
„De 17 ani aducem colindul în sufletele sucevenilor și de 3 ani îi cinstim în mod special pe bunici – cei care ne-au crescut cu povești și rugăciune. Luni, Auditoriumul va fi plin de lumină, glasuri tinere și multă emoție”, transmit organizatorii.
Vă așteptăm să colindăm împreună și să le mulțumim tinerilor și bunicilor noștri!
