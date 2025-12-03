Decembrie plin la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava: festival pentru copii, colinde, folk și premiere



Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava a lansat programul lunii decembrie 2025 – un maraton de spectacole, concerte și evenimente speciale care transformă scena suceveană în epicentrul sărbătorilor de iarnă.

Reperele lunii:

4 decembrie, 19:00 – „ Căpșuni de zăpadă ” (cu publicul pe scenă) – povestea emoționantă a cinci foști colegi de liceu care se reîntâlnesc la înmormântarea profesoarei lor.

– „ ” (cu publicul pe scenă) – povestea emoționantă a cinci foști colegi de liceu care se reîntâlnesc la înmormântarea profesoarei lor. 5 decembrie, 18:00 – „ Colinde în dar ” – concert gratuit cu elevi de la Vocalis Music School și sprijinul lui Moș Nicolae. Intrarea liberă!

– „ ” – concert gratuit cu elevi de la Vocalis Music School și sprijinul lui Moș Nicolae. Intrarea liberă! 7 decembrie, 19:00 – „ Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama ” – spectacolul pentru toată familia de Matei Vișniec.

– „ ” – spectacolul pentru toată familia de Matei Vișniec. 11–14 decembrie – Cetatea copiilor – prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru și Literatură Dramatică pentru cei mici. Programul detaliat urmează în curând.

– – prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru și Literatură Dramatică pentru cei mici. Programul detaliat urmează în curând. 12 decembrie, 19:00 – „ Noaptea de-a fi om ” – seară de folk și poezie cu Magda Puskas, Emeric Imre, Cristian Buică, Cătălin Stepa și alții.

– „ ” – seară de folk și poezie cu Magda Puskas, Emeric Imre, Cristian Buică, Cătălin Stepa și alții. 16 decembrie, 16:00 și 19:00 – Gala Aniversară Omnia Ballet – 5 ani (două reprezentații)

– (două reprezentații) 19 decembrie, 19:00 – „ Pădurea asumaților ” – comedie neagră despre guru toxici și idoli falși.

– „ ” – comedie neagră despre guru toxici și idoli falși. 20 decembrie, 16:00 și 18:30 – „ Christmas around the World ” – concert extraordinar de colinde cu Corala „Ciprian Porumbescu” (două reprezentații)

– „ ” – concert extraordinar de colinde cu Corala „Ciprian Porumbescu” (două reprezentații) 21 decembrie, 17:00 – Gala Sportului Sucevean, ediția I – premiere pentru elevii sportivi de top ai județului.

Biletele pentru spectacolele cu plată sunt disponibile pe www.bilet.ro și la casa de bilete a teatrului.