Decembrie plin la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava: festival pentru copii, colinde, folk și premiere

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava a lansat programul lunii decembrie 2025 – un maraton de spectacole, concerte și evenimente speciale care transformă scena suceveană în epicentrul sărbătorilor de iarnă.
Reperele lunii:
- 4 decembrie, 19:00 – „Căpșuni de zăpadă” (cu publicul pe scenă) – povestea emoționantă a cinci foști colegi de liceu care se reîntâlnesc la înmormântarea profesoarei lor.
- 5 decembrie, 18:00 – „Colinde în dar” – concert gratuit cu elevi de la Vocalis Music School și sprijinul lui Moș Nicolae. Intrarea liberă!
- 7 decembrie, 19:00 – „Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama” – spectacolul pentru toată familia de Matei Vișniec.
- 11–14 decembrie – Cetatea copiilor – prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru și Literatură Dramatică pentru cei mici. Programul detaliat urmează în curând.
- 12 decembrie, 19:00 – „Noaptea de-a fi om” – seară de folk și poezie cu Magda Puskas, Emeric Imre, Cristian Buică, Cătălin Stepa și alții.
- 16 decembrie, 16:00 și 19:00 – Gala Aniversară Omnia Ballet – 5 ani (două reprezentații)
- 19 decembrie, 19:00 – „Pădurea asumaților” – comedie neagră despre guru toxici și idoli falși.
- 20 decembrie, 16:00 și 18:30 – „Christmas around the World” – concert extraordinar de colinde cu Corala „Ciprian Porumbescu” (două reprezentații)
- 21 decembrie, 17:00 – Gala Sportului Sucevean, ediția I – premiere pentru elevii sportivi de top ai județului.
Biletele pentru spectacolele cu plată sunt disponibile pe www.bilet.ro și la casa de bilete a teatrului.
