Record de participare la Salonul Internațional de Artă Fotografică „Bucovina Mileniul III”: 646 de fotografi din 58 de țări

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul, vineri, 12 decembrie 2025, ora 12:00, la vernisajul celei mai mari ediții din istoria Salonului Internațional de Artă Fotografică „Bucovina Mileniul III”, eveniment organizat la Muzeul de Istorie Suceava cu sprijinul Consiliului Județean Suceava.

Ediția 2025 a doborât toate recordurile anterioare:

646 de fotografi înscriși (față de 436 în 2019 și 485 în 2018)

(față de 436 în 2019 și 485 în 2018) 7.997 de fotografii din 58 de țări

din 718 lucrări acceptate și 77 premiate

Salonul se desfășoară sub patronajul GPU (Global Photographic Union) și IAAP (International Association of Art Photographers).

Juriul format din cinci nume importante ale fotografiei mondiale și românești – Ovi D. Pop (Oradea, cel mai premiat fotograf român, clasat în top 10 mondial), Ioan Scripciuc (Arad), Mihai Victor Eugen (Bacău), Iurie Foca (Republica Moldova) și Codrin Anton (Fălticeni, singurul fotograf sucevean cu titlul de excelență AAFR) – a selectat cele mai valoroase lucrări și a acordat medalii, ribbon-uri și diplome GPU, IAAP, precum și medaliile Bucovina Gold ale Muzeului Național al Bucovinei.

În memoria fondatorului salonului, Mihai Petru Ungureanu, va fi decernată placheta Best Author.

Lucrările premiate vor fi reunite în catalogul oficial al salonului, editat de Editura „Karl A. Romstorfer” a Muzeului Național al Bucovinei și oferit gratuit participanților la vernisaj.