Moarte suspectă în Fundu Moldovei: Bărbat de 72 de ani găsit decedat în albia râului Moldova


Un bărbat în vârstă de 72 de ani din satul Botuș, comuna Fundu Moldovei, a fost găsit fără suflare în albia râului Moldova, în seara zilei de 1 Decembrie 2025.

Bărbatul fusese dat dispărut în jurul orei 21:00, după ce consumase băuturi alcoolice la un local din sat și plecase spre casă pe bicicletă. Angajații localului refuzaseră să-l mai servească.

Bicicleta a fost descoperită de un localnic în zona unui podeț cunoscut sub denumirea „La Prelucă”. Nepotul bărbatului a sesizat dispariția prin 112, după ce nu l-a găsit nici acasă și nici nu a răspuns la telefon.

Echipe mixte formate din polițiști de la Secția 11 Rurală Pojorâta, criminaliști, jandarmi și pompieri au început imediat căutările. Trupul neînsuflețit a fost descoperit în albia râului Moldova, fără urme vizibile de violență.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauzele exacte ale decesului.

Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă – moarte suspectă, cercetările fiind în curs de desfășurare.


