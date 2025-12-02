Unde se duc banii din factura de gaze și energie electrică? Doar 40-52% reprezintă costul efectiv al consumului-Asociația Energia Inteligentă



Asociația Energia Inteligentă (AEI), prin președintele Dumitru Chisăliță, a publicat o analiză detaliată a structurii facturilor casnice la energie electrică și gaze naturale, bazată pe datele lunii octombrie 2025.

Concluzia principală: doar 40-52% din suma plătită de consumatorul casnic reprezintă efectiv costul energiei sau gazului consumat. Restul banilor acoperă transportul, distribuția, taxele impuse de stat și costurile administrative ale furnizorului.

Factură de gaze naturale – exemplu 500 lei (casnic București):

52% (260 lei) – gaz marfă (costul efectiv al gazului consumat)

(132 lei) – tarife de transport și distribuție (reglementate ANRE)

(87 lei) – taxe și contribuții (certificate verzi, cogenerare etc.)

(21 lei) – costuri administrative și profitul furnizorului

Factură de energie electrică – exemplu 500 lei (casnic București):

39-40% (195-228 lei) – energie marfă (costul efectiv al electricității)

(116 lei) – tarife de transport și distribuție

(106-119 lei) – taxe și obligații (certificate verzi, contribuție cogenerare, accize)

(7-52 lei) – costuri administrative și profitul furnizorului (interval mare din cauza diferențelor între furnizori)

„Factura nu plătește doar kilowattul sau metrul cub consumat. Banii tăi finanțează întregul lanț – de la producție și import, la «autostrăzile» energetice, rețelele locale, energia verde și cogenerarea, plus costurile administrative și profitul furnizorului”, explică Dumitru Chisăliță.

AEI subliniază că tarifele de transport și distribuție sunt reglementate de ANRE și acoperă construcția, întreținerea și reparațiile rețelelor, iar taxele (certificate verzi, cogenerare, accize) sunt stabilite prin legislație națională, independent de furnizor.

Analiza vine în contextul în care consumatorii casnici primesc în continuare facturi plafonate/compensate, dar structura costurilor rămâne aceeași și după liberalizarea completă a pieței.