Gala Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni pentru cărțile anului 2024

Societatea Scriitorilor Bucovineni organizează joi, 18 decembrie 2025, începând cu ora 11:00, la Sala de festivități a Muzeului de Științe ale Naturii, tradiționala Gala Premiilor SSB pentru cele mai valoroase cărți apărute în anul 2024.

Juriul ediției a fost alcătuit din:

L.D. Clement (președinte)

(președinte) Elena-Brândușa Steiciuc

Isabel Vintilă (membri)

Cu această ocazie va fi lansat și cel mai recent număr al revistei „Bucovina literară” – nr. 10-11-12/2025.

Momentele artistice vor fi asigurate de elevi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, care vor susține un program muzical special.

Organizatorii transmit că sunt invitați toți membrii Societății Scriitorilor Bucovineni, nu doar autorii premiați.