Scandal în familie la Broșteni: Nepot amendat cu 2.000 de lei pentru că și-a înjurat bunica și a provocat scandal

Poliția orașului Broșteni a intervenit duminică seara, în jurul orei 20:00, la un apel prin 112 prin care o femeie de 82 de ani reclama că nepotul său de 35 de ani bate la ușă și o amenință.

Ajunși la adresa din blocul A6, polițiștii au constatat că cei doi locuiesc împreună. Bătrâna a relatat că nepotul a bătut insistent la ușă, i-a adresat cuvinte și expresii jignitoare și a provocat scandal, după ce ea a refuzat să-i deschidă.

Tânărul a fost identificat în zonă. Fapta de amenințare nu s-a confirmat, însă bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă de 2.000 de lei pentru adresare de cuvinte și expresii jignitoare și provocare la scandal, conform Legii 61/1991.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului în caz de violență domestică, concluzionând că nu există risc iminent și nu a fost emis ordin de protecție provizoriu.