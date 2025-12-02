Elevii din Cajvana au sărbătorit  Ziua Bucovinei și Ziua Națională cu Fast și Emoție-​ Omagiu Eroilor și Inimi Tricolore



Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana a marcat cu fast și profund patriotism Ziua Bucovinei (28 noiembrie) și Ziua Națională a României (1 Decembrie), printr-o serie de activități complexe care au celebrat Marea Unire și valorile românești.

O Lecție de Patriotism și Unitate s-a intitulat programul organizat de catedra de Științe Socio-Umane ce a reunit oficialități locale, cadre didactice, elevi și părinți, transformându-se într-o adevărată lecție de istorie și românism.

Activitatea a avut o dublă semnificație, celebrând aniversarea a 107 ani de la Marea Unire și reamintind de momentul istoric al reîntoarcerii Bucovinei (28 noiembrie) și Transilvaniei (1 decembrie) în sânul familiei românești.

La deschiderea evenimentului au luat cuvântul domnul primar Tomăscu Gheorghe și domnul director Ciotu Iulian, care au subliniat simbolistica acestor evenimente și importanța promovării valorilor naționale precum bunătatea, onestitatea și curajul.

​„Dragi concitadini, stimați profesori și elevi,

​Sărbătorile de 28 Noiembrie și 1 Decembrie nu sunt simple date în calendar; ele sunt borne fundamentale ale identității noastre naționale. Marea Unire, în special reîntoarcerea Bucovinei și a Transilvaniei în sânul familiei românești, reprezintă un sacrificiu enorm, dar și o izbândă a spiritului românesc.

​Este o mândrie să vedem cum, an de an, la Cajvana, Liceul Tehnologic «Ștefan cel Mare» reușește să păstreze vie flacăra patriotismului, implicând tineretul în astfel de activități. Le mulțumesc cadrelor didactice și elevilor pentru efortul lor și le reamintesc tuturor că Ziua Națională ne obligă să fim uniți, solidari și să promovăm acele valori care ne definesc: bunătatea, onestitatea și curajul.

​La mulți ani, Bucovina! La mulți ani, România!” ( dl.primar Tomăscu Gheorghe ).

Corul liceului, coordonat de domnul profesor Ciubotaru Ovidiu, a însuflețit atmosfera, invitând publicul să intoneze Imnul Național „Deșteaptă-te române!”

Momentele artistice au inclus: recitări de poezii și monologuri despre Bucovina, susținute de elevul Bîrguan Beniamin (clasa a V-a D), interpretarea emoționantă a cântecului „Bucovina, Raiul meu!” de către elevul Toneț Ionuț (clasa a X-a A), îndrumat de prof. Coca Angela, precum și prezentări Power-Point detaliate despre Ziua Bucovinei, susținută de eleva Știrbu Irina-Claudia (clasa a XI-a A), coordonată de dna. prof. Șoldan Ana-Maria, și despre Ziua Națională a României, prezentată de profesorul Grigoraș Paul, recitări de poezii patriotice susținute de elevi ai claselor a VII-a C (coordonator prof. Grigoraș Paul), Negrușer Gabriela (clasa a VIII-a D) și Răcari Gabriel (clasa a X-a A).

Un moment muzical special, susținut de eleva Dranca Ilinca (clasa a VII-a A), coordonată de doamna directoare Ureche Casandra a întregit atmosfera de sărbătoare.

​ În plus față de evenimentul principal, și elevii ciclului primar coordonați de doamna director adjunct, Tomuț Cristina, dar și de doamna consilier educative, prof. Rotar Nicoleta, au sărbătorit românește în sala de sport, cântând și dansând cu stegulețe tricolore, în prezența domnului primar Tomăscu Gheorghe, domnului viceprimar Iacoban Gheorghe și a domnului director Ciotu Iulian.

De asemenea, Ansamblul „Stejărelul” din cadrul liceului, coordonat de domnul director Ciotu Iulian, a avut o evoluție de succes pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, în cadrul manifestărilor dedicate acestor zile importante.

Un moment deosebit a fost reprezentat de evaluarea Proiectului Educațional Raional „Pan Halippa – prometeu al Basarabiei” la Edineț, Republica Moldova, unde delegația Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” s-a reunit cu reprezentanții Liceului Teoretic „Pan Halippa”. Competiția, dedicată elevilor pasionați de literatură, istorie și cultură, s-a încheiat cu strigătul entuziast: „Trăiască, trăiască, trăiască și-nflorească / Moldova, Ardealul și Țara Românească!”.

Domnul director coordonator, profesor Ciotu Iulian a adresat mulțumiri sincere catedrei de științe socio-umane pentru implicare, cadrelor didactice, elevilor și părinților, subliniind datoria de a clădi o Românie modernă, educată și demnă.

„Evenimentele dedicate Zilei Bucovinei și Zilei Naționale sunt mai mult decât o tradiție pentru liceul nostru; ele sunt o datorie civică și educațională. La mai bine de un secol de la Marea Unire, rolul nostru, al școlii, este să păstrăm viu spiritul și valorile care i-au animat pe înaintași.

​Le mulțumesc personal catedrei de Științe Socio-Umane, doamnelor directoare, domnului viceprimar Iacoban Gheorghe, domnului primar Tomăscu Gheorghe și tuturor profesorilor și elevilor care au contribuit la buna desfășurare a acestor activități. Eforturile noastre se răsfrâng și în exterior, dovadă fiind succesul Ansamblului «Stejărelul» la manifestările din Suceava, și evaluarea reușită a Proiectului «Pan Halippa» la Edineț, Republica Moldova, o veritabilă lecție de românism.

​ Felicitări tuturor! La mulți ani, Bucovina! La mulți ani, România!”. (dl.director coordonator, prof. Ciotu Iulian).

Prof.înv.primar SESERMAN LIDIA LOREDANA

Responsabilă cu promovarea imaginii

Liceului Tehnologic “Ştefan cel Mare”, Cajvana