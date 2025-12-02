Mașină furată din Germania, descoperită fără plăcuțe de înmatriculare la Vicovu de Sus



Polițiștii de frontieră din cadrul Sectoarelor Vicovu de Sus și Brodina au identificat și indisponibilizat, la sfârșitul săptămânii trecute, un autoturism declarat furat în Germania.

Pe 28 noiembrie 2025, în timpul unei acțiuni comune pe linia combaterii traficului internațional cu autovehicule furate, polițiștii de frontieră au observat pe raza orașului Vicovu de Sus un autoturism care nu avea plăcuțe de înmatriculare.

În urma verificărilor în bazele de date, s-a constatat că mașina figurează ca furt semnalat în Germania.

Autovehiculul, evaluat la aproximativ 25.000 de euro, a fost ridicat și transportat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus pentru continuarea cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, cercetările fiind în curs de desfășurare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.