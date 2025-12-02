Permis de conducere fals, descoperit în PTF Siret: Tânăr ucrainean de 21 de ani, cercetat penal



Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Siret au descoperit luni seara, 1 decembrie 2025, un permis de conducere fals total, prezentat de un cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani.

Potrivit STPF Suceava, tânărul se afla la volanul unui autoturism înmatriculat în Ucraina și s-a prezentat pe sensul de ieșire din țară în jurul orei 17:00. La controlul de rutină, alături de pașaport, a înmânat polițiștilor și permisul de conducere, aparent emis de autoritățile ucrainene.

În urma verificărilor specifice, s-a constatat că documentul nu îndeplinește condițiile de formă și fond ale unui permis autentic, prezentând multiple elemente de falsificare.

Autoturismul a fost reținut, iar pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals. Cercetările sunt continuate de polițiștii de frontieră suceveni sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.