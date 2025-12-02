Primăria Suceava a început eliminarea cablurilor aeriene, iar prima etapă vizează 11 artere principale



Primăria Municipiului Suceava a început, marți, 2 decembrie, lucrările de eliminare a cablurilor aeriene nerevendicate și relocare în subteran a celor revendicate de operatori, în cadrul proiectului de modernizare a infrastructurii de comunicații.

Prima etapă vizează 11 artere principale din municipiu:

Bulevardul 1 Decembrie 1918

Bulevardul 1 Mai

Strada Ștefan cel Mare

Strada Ana Ipătescu (până la intersecția cu Mirăuți)

Strada Petru Rareș (până la intersecția cu Vasile Alecsandri)

Strada Vasile Alecsandri

Strada Mihai Eminescu

Strada Mărăști

Bulevardul George Enescu

Calea Obcinelor

Strada Universității

Cablurile aeriene nerevendicate vor fi tăiate și eliminate complet, iar cele pentru care operatorii și-au exprimat dreptul de proprietate vor fi mutate în canalizațiile subterane.

Proiectul va continua în 2026 cu alte zone din municipiu, până la eliminarea totală a cablurilor aeriene de pe domeniul public.