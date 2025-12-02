Primăria Suceava a început eliminarea cablurilor aeriene, iar prima etapă vizează 11 artere principale

Intră acum și în grupul de
Primăria Municipiului Suceava a început, marți, 2 decembrie, lucrările de eliminare a cablurilor aeriene nerevendicate și relocare în subteran a celor revendicate de operatori, în cadrul proiectului de modernizare a infrastructurii de comunicații.
Prima etapă vizează 11 artere principale din municipiu:
- Bulevardul 1 Decembrie 1918
- Bulevardul 1 Mai
- Strada Ștefan cel Mare
- Strada Ana Ipătescu (până la intersecția cu Mirăuți)
- Strada Petru Rareș (până la intersecția cu Vasile Alecsandri)
- Strada Vasile Alecsandri
- Strada Mihai Eminescu
- Strada Mărăști
- Bulevardul George Enescu
- Calea Obcinelor
- Strada Universității
Cablurile aeriene nerevendicate vor fi tăiate și eliminate complet, iar cele pentru care operatorii și-au exprimat dreptul de proprietate vor fi mutate în canalizațiile subterane.
Proiectul va continua în 2026 cu alte zone din municipiu, până la eliminarea totală a cablurilor aeriene de pe domeniul public.
