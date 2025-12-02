Accident pe DN29, la Dumbrăveni: Un copil rănit ușor după ce un Jeep a intrat în coliziune cu un Volkswagen și apoi într-un stâlp



Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs duminică, 1 decembrie 2025, în jurul orei 11:49, pe DN29, la Dumbrăveni pe sensul dinspre Botoșani.

Potrivit Poliției Rutiere Suceava, un autoturism Jeep Grand Cherokee a intrat în coliziune față/lateral dreapta cu un Volkswagen Touran care oprise pentru a vira la stânga. În urma impactului, Jeep-ul a fost proiectat și a lovit frontal un stâlp de iluminat public.

Singura victimă a accidentului a fost un copil aflat în scaun special pentru minori în Jeep. Acesta a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Suceava, unde i s-a stabilit diagnosticul de traumatism cranio-cerebral ușor (TCC).

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă cercetările fiind continuate de Poliția Rutieră Suceava.