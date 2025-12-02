Accident pe DN29, la Dumbrăveni: Un copil rănit ușor după ce un Jeep a intrat în coliziune cu un Volkswagen și apoi într-un stâlp


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs duminică, 1 decembrie 2025, în jurul orei 11:49, pe DN29, la Dumbrăveni pe sensul dinspre Botoșani.

Potrivit Poliției Rutiere Suceava, un autoturism Jeep Grand Cherokee a intrat în coliziune față/lateral dreapta cu un Volkswagen Touran care oprise pentru a vira la stânga. În urma impactului, Jeep-ul a fost proiectat și a lovit frontal un stâlp de iluminat public.

Singura victimă a accidentului a fost un copil aflat în scaun special pentru minori în Jeep. Acesta a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Suceava, unde i s-a stabilit diagnosticul de traumatism cranio-cerebral ușor (TCC).

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă cercetările fiind continuate de Poliția Rutieră Suceava.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR