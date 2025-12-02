Concert caritabil de jazz în Sala de Bal a Gării Burdujeni: „Suceava Jazz Christmas Express” – o călătorie muzicală pentru salvarea lui Rareș



Pe 20 decembrie 2025, de la ora 18:00, Sala de Bal a Gării Burdujeni – una dintre cele mai spectaculoase clădiri monument istoric din România – va găzdui concertul caritabil „Suceava Jazz Christmas Express”, organizat de Suceava Jazz Fest în parteneriat cu Asociația Mindfulness România.

Evenimentul îmbină magia jazz-ului cu spiritul sărbătorilor de iarnă și are ca scop strângerea de fonduri pentru Dumitru-Rareș Tomache, tânărul sucevean de 34 de ani aflat în comă indusă după un grav accident în Bali, Indonezia.

Pe scenă vor urca:

Dolce Vocalis – grupul vocal al Vocalis Music School

– grupul vocal al Vocalis Music School Jazzify – Ana Maria Alexa (voce), Constantin Bîzgă (contrabas), Daniel Balan (pian), Ștefan Coman (saxofon), Tudor Stănescu (chitară) și Constantin Stavrat (baterie)

„Urcă la bord. Muzica te duce acasă” – este invitația organizatorilor într-unul dintre cele mai frumoase și încărcate de istorie locuri din Suceava: Sala de Bal a Gării Burdujeni, construită între 1892-1902 după modelul gării din Fribourg (Elveția), fostă gară de frontieră între România și Austro-Ungaria și votată cea mai frumoasă gară din țară.

Donație minimă: 50 lei Toate fondurile rămase după organizare vor fi direcționate integral către campania „Ajută-l pe Rareș” – pentru costurile medicale și repatrierea tânărului sucevean. Detalii și donații directe: https://asociatiamindfulness.ro/rares

Locație: Sala de Bal – Gara Burdujeni (Str. Nicolae Iorga nr. 7, acces prin intrarea principală) Data: 20 decembrie 2025, ora 18:00

„Fiecare bilet cumpărat este un pas spre aducerea lui Rareș acasă. Muzica ne unește. Generozitatea ne definește.” – transmit organizatorii.