Amendă de 50.000 de lei pentru o firmă care a abandonat ilegal deșeuri din demolări pe domeniul public



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Locală Suceava a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 50.000 de lei unei societăți comerciale care a fost surprinsă în timp ce arunca ilegal deșeuri provenite din demolări pe un teren aparținând domeniului public, la periferia municipiului.

Reprezentanții firmei au fost depistați în flagrant în timp ce descărcau materiale de construcții (moloz, beton, cărămidă) fără a deține documente de transport și fără a preda deșeurile unui operator autorizat pentru colectare și reciclare/eliminare.

„În urma controlului efectuat la fața locului, s-a constatat abandonarea necontrolată a deșeurilor, cu risc major de poluare a solului și afectare a mediului înconjurător”, au transmis reprezentanții Poliției Locale.

Poliția Locală Suceava reamintește operatorilor economici că deșeurile din construcții și demolări trebuie gestionate strict conform OUG 92/2021 și Legii 249/2015:

prin contract cu firme autorizate ANPM

cu formular de încărcare-descărcare și cod de deșeu corespunzător

doar în locații special amenajate